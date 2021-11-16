16 листопада 46’
Боснія і Герцеговина 0
Україна 0
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Боснія – Україна: огляд матчу відбору на ЧС-2022

Олександр Трикіша
16 листопада, 22:40
16 листопада у Зениці на стадіоні "Біліно Поле" у заключному турі відбору на ЧМ-2022 зустрічалися Боснія та Герцеговина та Україна. Пропонуємо до вашої уваги найяскравіші моменти гри

Боснія VS Україна / Фото: REUTERS

Ми проводили онлайн матчу Боснія – Україна із докладним описом усіх ключових моментів.

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У першому таймі українці більше володіли м'ячем та створили більше небезпечних моментів, але м'яч наполегливо не летів у сітку воріт наших суперників.

Однак перед самою перервою боснійці ледь не відкрили рахунок у матчі, коли після кутового пробивав головою Денніс Хаджикадунич, але Георгій Бущан у фантастичному стрибку врятував наші ворота, а потім м'яч подалі вибили захисники.

Огляд з'явиться пізніше...

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Нагадаємо, що Боснія вже втратила шанси на вихід у плей-офф, а ось Україні необхідно обов'язково вигравати. Але це ще не все – навіть у разі перемоги українцям доведеться озиратися на результат матчу Фінляндія – Франція.