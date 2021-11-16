16 ноября 52’
Босния и Герцеговина 0
Украина 0
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Босния – Украина: обзор матча отбора на ЧМ-2022 (обновляется)

Александр Трикиша
16 ноября, 22:40
16 ноября в Зенице на стадионе "Билино Поле" в заключительном туре отбора на Чм-2022 встречались Босния и Герцеговина и Украина. Предлагаем вашему вниманию самые яркие моменты игры

Босния VS Украина / Фото: REUTERS

Мы проводили онлайн матча Босния – Украина с подробным описанием всех ключевых моментов.

Читайте также: Дикари! Боснийцы освистали гимн Украины

Реклама

В первом тайме украинцы больше владели мячом и создали больше опасных моментов, но мяч упорно не летел в сетку ворот наших соперников.

Однако перед самым перерывом боснийцы едва не открыли счет в матче, когда после углового пробивал головой Деннис Хаджикадунич, но Георгий Бущан в фантастическом прыжке спас наши ворота, а затем мяч подальше выбили защитники.

Реклама

Напомним, что Босния уже лишилась шансов на выход в плей-офф, а вот Украине необходимо обязательно выигрывать. Но это еще не все – даже в случае победы украинцам придется оглядываться на результат матча Финляндия – Франция.