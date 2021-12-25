Бомбезний трансфер! Найбагатший клуб світу зацікавлений у підписанні Луніна

Андрій Лунін може продовжити кар'єру в АПЛ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
22-річний український голкіпер ніяк не може відвоювати місце у воротах у Тібо Куртуа і готовий покинути королівський клуб. Благо інтерес до чемпіона світу-2019 виявляє англійська Ньюкасл, повідомляє El Nacional.
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"Сороки" чудово знають можливості Андрія Луніна, який вважався одним із найперспективніших воротарів у світовому футболі.
Боси Реала готові розлучитися українцем, але якщо зможуть повернути гроші за його трансфер.
Нагадаємо, що за перехід Луніна іспанський гранд заплатив луганській Зорі близько 8,5 мільйонів євро.
У жовтні цього року Ньюкасл придбав найбагатший фонд у світі за 360 млн. євро. Ця купівля відкриває величезні перспективи перед "чорно-білими", адже тепер Ньюкасл є одним із найбагатших клубів світу.
Зазначимо, що сам Лунін втомився сидіти на лаві Реала і має намір у найближче трансферне вікно змінити клуб.
Нагадаємо, що нещодавно Андрій Лунін втрете перехворів на COVID-19.