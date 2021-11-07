7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 17:00
Колос 1
Шахтар 3
7 листопада 17:00
Зоря 3
Верес 0
7 листопада 19:30
Львів 0
Десна 2
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Більше, ніж у Усика та Джошуа: став відомий гонорар Сауля Альвареса

Павло Василенко
7 листопада, 22:49
Сауль Альварес зібрав усі чемпіонські пояси у другій середній вазі, для цього йому довелося вирубати Калеба Планта

Абсолютний чемпіон Сауль Альварес / Фото: REUTERS

31-річний мексиканець Сауль Альварес став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Останній пояс, якого він не мав – IBF, Альварес відібрав у Калеба Планта.

Журналіст Ден Рафаель у своєму твіттері повідомив, що мексиканець гарантовано отримає 40 мільйонів доларів, тоді як американець у чотири рази менше – 10 мільйонів доларів.

Реклама

Зазначимо, що гонорари Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) та Олександра Усика (19-0, 13 KO) у титульний поєдинку спільно склали менше 20 мільйонів доларів.

Для Альвареса ця перемога стала 57-ою у професійному боксі при одній поразці та двох нічиїх. На рахунку Планта – 21 перемога та одна поразка.