Больше, чем у Усика и Джошуа: стал известен гонорар Сауля Альвареса

Абсолютный чемпион Сауль Альварес / Фото: REUTERS

31-летний мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Последний пояс, которого у него не было – IBF, Альварес отобрал у Калеба Планта.

Журналист Дэн Рафаэль в своем твиттере сообщил, что мексиканец гарантировано получит 40 миллионов долларов, в то время как американец в четыре раза меньше – 10 миллионов долларов.

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Отметим, что гонорары Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Александра Усик (19-0, 13 KO) в титульный поединке совместно составили менее 20 миллионов долларов.

Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении и двух ничьих. На счету Планта – 21 победа и одно поражение.