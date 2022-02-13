Уболівальника Палмейреса застрелили під час фіналу чемпіонату світу

Бразильські фани не змогли спокійно пережити поразку клубу / Фото: REUTERS

Челсі виграв клубний чемпіонат світу. У фіналі англійці обіграли бразильський Палмейрас.

На жаль, перегляд поєдинку у Сан-Паулу завершився трагедією. Уболівальника Палмейраса було застрелено під час заворушень, які почалися при перегляді фіналу.

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Чоловіка, який був у відставці тюремним охоронцем, застрелили біля стадіону Палмейраса, де тисячі вболівальників зібралися, щоб подивитися матч на великому екрані.

Поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі для розгону натовпу. Одна людина була заарештована, йдеться у заяві поліції.

Знімки з камер будуть проаналізовані для ідентифікації інших учасників заворушень. Правоохоронні органи продовжували патрулювати цей район, щоб запобігти будь-яким новим заворушенням.