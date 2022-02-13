Болельщика Палмейреса застрелили во время финала чемпионата мира

Бразильские фаны не смогли спокойно пережить поражение клуба / Фото: REUTERS

Челси выиграл клубный чемпионат мира. В финале англичане обыграли бразильский Палмейрас.

Увы, просмотр поединка в Сан-Паулу завершился трагедией. Болельщик Палмейраса был застрелен во время беспорядков, которые начались при просмотре финала.

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Мужчину, который был тюремным охранником в отставке, застрелили возле стадиона Палмейраса, где тысячи болельщиков собрались, чтобы посмотреть матч на большом экране.

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы. Один человек был арестован, говорится в заявлении полиции.

Снимки с камер будут проанализированы, чтобы идентифицировать других участников беспорядков. Правоохранительные органы продолжали патрулировать этот район, чтобы предотвратить любые новые беспорядки.