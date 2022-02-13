12 февраля 17:00
Эвертон 3
Лидс 0
12 февраля 17:15
Вильярреал 0
Реал 0
12 февраля 18:30
Челси 2
Палмейрас 1
12 февраля 19:00
Наполи 1
Интер 1
12 февраля 19:00
Верес 2
Черноморец 2
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Болельщика Палмейреса застрелили во время финала чемпионата мира

Любомир Луканюк
13 февраля, 05:28
Бразильские фанаты собрались возле клубного стадиона, чтобы поболеть за свою команду в матче с Челси. Все закончилось беспорядками

Бразильские фаны не смогли спокойно пережить поражение клуба / Фото: REUTERS

Челси выиграл клубный чемпионат мира. В финале англичане обыграли бразильский Палмейрас.

Увы, просмотр поединка в Сан-Паулу завершился трагедией. Болельщик Палмейраса был застрелен во время беспорядков, которые начались при просмотре финала.

Реклама

Мужчину, который был тюремным охранником в отставке, застрелили возле стадиона Палмейраса, где тысячи болельщиков собрались, чтобы посмотреть матч на большом экране.

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы. Один человек был арестован, говорится в заявлении полиции.

Снимки с камер будут проанализированы, чтобы идентифицировать других участников беспорядков. Правоохранительные органы продолжали патрулировать этот район, чтобы предотвратить любые новые беспорядки.

Реклама