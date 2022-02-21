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Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
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Вболівальниць змусили роздягнутися до спідньої білизни, щоб пройти на стадіон

Олександр Трикіша
21 лютого, 11:45
Незвичайна ситуація склалася перед матчем за Суперкубок Бразилії між Атлетіко Мінейро та Фламенго. Перед входом на стадіон фанатів змушували роздягатися

Вболівальниць у Бразилії роздягали до спідньої білизни / Фото: Twitter

Справа в тому, що частина вболівальників Фламенго купила квитки в сектор, де розташовувалися фанати Атлетіко.

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Організатори зустрічі не вигадали нічого кращого, ніж змушувати фанатів знімати екіпірування Фламенго, якщо вони хочуть потрапити на свої місця.

Загвоздка в тому, що серед цих фанатів було багато жінок та навіть неповнолітні дівчата.

"Багато фанатів плачуть, не хочуть викидати свої футболки. Біля входу на стадіон 14-річну дівчинку змусили роздягнутися до ліфчика, незважаючи на обурення батька. А за межами стадіону було багато жінок у спідній білизні.

Я запитала у поліцейського, чому 14-річна дівчинка в ліфчику, на що він відповів: "Відішліть її додому".

Загалом було більше дівчат, яких змусили зняти футболки, але вони не хочуть викидати їх. А одній фанатці довелося викинути майку з автографом", – написала журналістка Раїса Сімплічіо. Twitter.

До речі, деякі вболівальники Фламенго вже біля стадіону купили футболки Парі Сен-Жермен, щоб пройти до сектору Атлетіко.

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