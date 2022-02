Награвся! Перший українець у Бразилії недовго протримався на батьківщині Пеле

Бразильський клуб Колатіна оголосив про звільнення українця Микити Синіцина в офіційному Twitter клубу. За даними прес-служби, український захисник продовжить кар'єру у Хорватії.

O clube entrou em comum acordo com o atleta Alan Tobias, que foi liberado. Outra liberação foi a do ucraniano Nikita, що recebeu uma propuesta do futebol croata e também se desligou do clube. O CTE Colatina deseja sucesso на continuidade da carreira dos atletas citados. https://t.co/IgenqppTkN