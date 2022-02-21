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Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
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Болельщиц заставили раздеться до нижнего белья, чтобы пройти на стадион

Александр Трикиша
21 февраля, 11:45
Необычная ситуация сложилась перед матчем за Суперкубок Бразилии между Атлетико Минейро и Фламенго. Перед входом на стадион фанатов заставляли раздеваться

Болельщиц в Бразилии раздевали до нижнего белья / Фото: Twitter

Дело в том, что часть болельщиков Фламенго купила билеты в сектор, где располагались фанаты Атлетико.

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Организаторы встречи не придумали ничего лучшего, чем заставлять фанатов снимать экипировку Фламенго, если они хотят попасть на свои места.

Загвоздка в том, что среди этих фанатов было много женщин и даже несовершеннолетних девушек.

"Многие фанаты плачут, не хотят выбрасывать свои футболки. Возле входа на стадион 14-летнюю девочку заставили раздеться до лифчика, несмотря на возмущения отца. А за пределами стадиона находилось много женщин в нижнем белье.

Я спросила у полицейского, почему 14-летняя девочка в лифчике, на что он ответил: "Отправьте ее домой".

В целом было больше девушек, которых заставили снять футболки, но они не хотят их выбрасывать. А одной фанатке пришлось выбросить майку с автографом", – написала журналистка Раиса Симпличио в Twitter.

Кстати, некоторые болельщики Фламенго уже возле стадиона купили футболки Пари Сен-Жермен, чтобы пройти в сектор Атлетико.

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