Болельщиц заставили раздеться до нижнего белья, чтобы пройти на стадион

Болельщиц в Бразилии раздевали до нижнего белья / Фото: Twitter

Дело в том, что часть болельщиков Фламенго купила билеты в сектор, где располагались фанаты Атлетико.

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Организаторы встречи не придумали ничего лучшего, чем заставлять фанатов снимать экипировку Фламенго, если они хотят попасть на свои места.

Загвоздка в том, что среди этих фанатов было много женщин и даже несовершеннолетних девушек.

"Многие фанаты плачут, не хотят выбрасывать свои футболки. Возле входа на стадион 14-летнюю девочку заставили раздеться до лифчика, несмотря на возмущения отца. А за пределами стадиона находилось много женщин в нижнем белье. Я спросила у полицейского, почему 14-летняя девочка в лифчике, на что он ответил: "Отправьте ее домой". В целом было больше девушек, которых заставили снять футболки, но они не хотят их выбрасывать. А одной фанатке пришлось выбросить майку с автографом", – написала журналистка Раиса Симпличио в Twitter.

Кстати, некоторые болельщики Фламенго уже возле стадиона купили футболки Пари Сен-Жермен, чтобы пройти в сектор Атлетико.