Понад сто тисяч на місяць. Зірка Динамо розповів про свої витрати

Денис Попов розповів, скільки витрачає грошей на місяць / Фото: Instagram

У грудні минулого року Денис Попов із розмахом відгуляв весілля зі своєю коханою Дашею. Тепер сімейне життя 22-річному футболісту коштує 3-4 тисячі доларів на місяць, це приблизно сто тисяч гривень. Але більшу частину грошей, за словами Попова, забирають комунальні послуги.

"Зараз нам для двох вистачає три-чотири тисячі доларів. Це якщо не купувати щось дороге, а так для життя три тисячі доларів, гадаю, вистачить. Комунальні послуги сплатити, вони у нас чималі.

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Я купив собі квартиру, але нещодавно продав. Зараз ми живемо у квартирі, яку Даші подарували її батьки. То ми вирішили. Я купив за містом велику, ми там пожили, не сподобалося і продав", – сказав Попов в інтерв'ю YouTube-каналу PRESSING.

Денис Попов із розмахом відсвяткував весілля / Фото: Instagram

Нагадаємо, що в матчі другого туру УПЛ Денис Попов отримав серйозну травму і на півроку вибув із гри.

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Зараз Денис продовжує відновлюватися після пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки і тому пропустить товариські матчі Динамо на першому тренувальному зборі в Іспанії.