16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль 3
Брентфорд 0
16 января 20:30 Онлайн
Реал 2
Атлетик 0
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта 0
Интер 0
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Более ста тысяч в месяц. Звезда Динамо рассказал о своих расходах

Сергей Шаховец
17 января, 17:46
Защитник киевского Динамо и сборной Украины Денис Попов пропустил последние полгода из-за травмы, зато нашел свое личное счастье

Денис Попов рассказал, сколько тратит денег в месяц / Фото: Instagram

В декабре прошлого года Денис Попов с размахом отгулял свадьбу со своей возлюбленной Дашей. Теперь семейная жизнь 22-летнему футболисту обходится в 3-4 тысячи долларов в месяц, это примерно в сто тысяч гривень. Но большую часть денег, по словам Попова, забирают коммунальные услуги.

"Сейчас нам для двоих хватает три-четыре тысячи долларов. Это если не покупать что-то дорогостоящее, а так для жизни три тысячи долларов, думаю, хватит. Коммунальные услуги оплатить, они у нас немаленькие.

Реклама

Я купил себе квартиру, но недавно продал. Сейчас мы живем в квартире, которую Даше подарили ее родители. Так мы решили. Я купил за городом большую, мы там пожили, не понравилось и продал", – сказал Попов в интервью YouTube-каналу PRESSING.

Денис Попов с размахом отпраздновал свадьбу / Фото: Instagram

Напомним что в матче второго тура УПЛ Денис Попов получил серьезную травму и на полгода выбыл из игры.

Реклама

Сейчас Денис продолжает восстанавливаться после повреждения передней крестообразной связки и поэтому пропустит товарищеские матчи Динамо на первом тренировочном сборе в Испании.