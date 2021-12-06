Може собі дозволити: Ребров викладає шалену суму за навчання сина у Дубаї

Сергій Ребров і його сім'я

Сергій Ребров, який очолює футбольний клуб Аль-Айн, виховує разом з дружиною Юлією двох синів. Трирічного Олександра та п'ятирічного Микиту.

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Старший з синів тренера Микита навчається у Вrighton Сollege Dubai.

Навчання в цьому закладі коштує в середньому 500 тисяч гривень (у дирхамі це 70 000 AED).

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Син Реброва показує чудові результати і навіть взяв участь у театральній виставі до Нового року.

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Слід відзначити, що не дивлячись на свій вік, Микита вільно володіє англійською мовою.

Сергій і Анна одружились у 2016 році. Дружина молодша на цілих 11 років.

Після призначення Сергія головним тренером Аль-Айну сім'я переїхала до Дубаю.

Нагадаємо, що після роботи в Динамо Ребров встиг потренувати Аль-Ахлі у Саудівській Аравії, а попереднім місцем його роботи був угорський Ференцварош.

Відзначимо, що нещодавно пара провела романтичний відпочинок на райських островах – Мальдівах.

Дружина активно веде свою сторінку у Мережі і ділиться відвертими фото.

Також у Реброва є старший син Дмитро від попереднього шлюбу із Людмилою Кузьменко. Син вирішив повторити успіх батька і показує хороші результати у футболі.

Нагадаємо, що Ребров не збирається надовго затримуватись в Еміратах.