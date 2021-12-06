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Может себе позволить: Ребров выкладывает сумасшедшую сумму за обучение сына в Дубае

Юлия Сениско
6 декабря, 23:22
Сын известного украинского тренера Сергея Реброва получает образование в одном из самых престижных учебных заведений Арабских Эмиратов

Сергей Ребров и его семья

Главный тренер футбольного клуба Аль-Айн Сергей Ребров воспитывает вместе с женой Юлией двух сыновей. Трехлетнего Александра и пятилетнего Никиту.

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Старший из сыновей тренера Никита учится в Вrighton Сollege Dubai.

Обучение в этом заведении обходится в среднем в 500 тысяч гривен (в дирхаме это 70 000 AED).

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Сын Реброва показывает отличные результаты и даже принял участие в театральном представлении к Новому году.

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Следует отметить, что, несмотря на свой возраст, Никита свободно владеет английским языком.

Сергей и Анна поженились в 2016 году. Жена младше тренера на целых 11 лет.

После назначения Сергея главным тренером Аль-Айна семья переехала в Дубай.

Напомним, что после работы в Динамо Ребров успел потренировать Аль-Ахли в Саудовской Аравии, а предыдущим местом его работы был венгерский Ференцварош.

Отметим, что недавно пара провела романтический отдых на райских островах – Мальдивах.

Жена активно ведет свою страницу в Сети и делится откровенными фото.

Также у Реброва есть старший сын Дмитрий от предыдущего брака с Людмилой Кузьменко. Сын решил повторить успех отца и показывает хорошие результаты в футболе.

Напомним, что Ребров не собирается надолго задерживаться в Эмиратах.

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