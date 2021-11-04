Біль дня! Футболіст Аякса врізався пахом у штангу, забиваючи гол

Тадич забив ціною травми / Фото: Reuters, Instagram
Аякс за два тури до фінішу групового раунду Ліги чемпіонів забронював собі путівку до плей-оф турніру, здолавши на виїзді дортмундську Боруссію 3:1.
При цьому сербський півзахисник Аякса Душан Тадич заради того, щоб зробити рахунок у матчі 1:1, не пошкодував свого дітородного органу.
У падінні Тадич переправив м'яч до сітки воріт Боруссії, після чого влетів у штангу пахом.
ВІДЕО ГОЛА ТАДИЧА
Судячи з виразу обличчя Душана, йому було дуже боляче.
Проте серб, котрий забив на 72-й хвилині, дограв матч у Дортмунді до кінця, вирішивши не просити заміну.
А після фінального свистка Душан Тадич навіть пожартував, написавши у себе в Instagram:
"Щоб виграти в Дортмунді, знадобилися яйця. Сподіваюся, штанга не надто постраждала".
Боруссія Д – Аякс – 1:3
Голи: Ройс, 37 пен – Тадич, 72, Алле, 83, Классен, 90+3
Вилучення: Гуммельс, 29 (Боруссія)