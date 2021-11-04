3 листопада 22:00
Манчестер Сіті 4
Брюгге 1
3 листопада 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Атлетіко 0
3 листопада 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 листопада 22:00
Боруссія Д 1
Аякс 3
3 листопада 22:00
Шериф 1
Інтер 3
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Біль дня! Футболіст Аякса врізався пахом у штангу, забиваючи гол

Андрій Трофімов
4 листопада, 11:02
Аякс достроково вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, обігравши Боруссію. Але забитий м'яч дався півзахиснику амстердамців Тадічу дорогою ціною

Тадич забив ціною травми / Фото: Reuters, Instagram

Аякс за два тури до фінішу групового раунду Ліги чемпіонів забронював собі путівку до плей-оф турніру, здолавши на виїзді дортмундську Боруссію 3:1.

При цьому сербський півзахисник Аякса Душан Тадич заради того, щоб зробити рахунок у матчі 1:1, не пошкодував свого дітородного органу.

Реклама

У падінні Тадич переправив м'яч до сітки воріт Боруссії, після чого влетів у штангу пахом.

ВІДЕО ГОЛА ТАДИЧА

Реклама

Судячи з виразу обличчя Душана, йому було дуже боляче.

Реклама

Проте серб, котрий забив на 72-й хвилині, дограв матч у Дортмунді до кінця, вирішивши не просити заміну.

А після фінального свистка Душан Тадич навіть пожартував, написавши у себе в Instagram:

"Щоб виграти в Дортмунді, знадобилися яйця. Сподіваюся, штанга не надто постраждала".

Боруссія Д – Аякс – 1:3
Голи: Ройс, 37 пен – Тадич, 72, Алле, 83, Классен, 90+3
Вилучення: Гуммельс, 29 (Боруссія)