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Боль дня! Футболист Аякса врезался пахом в штангу, забивая гол

Андрей Трофимов
4 ноября, 11:02
Аякс досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв Боруссию. Но забитый мяч дался полузащитнику амстердамцев Тадичу дорогой ценой

Тадич забил ценой травмы / Фото: Reuters, Instagram

Аякс за два тура до финиша группового раунда Лиги чемпионов забронировал себе путевку в плей-офф турнира, одолев на выезде дортмундскую Боруссию 3:1.

При этом сербский полузащитник Аякса Душан Тадич ради того, чтобы сделать счет в матче 1:1, не пожалел своего детородного органа.

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В падении Тадич переправил мяч в сетку ворот Боруссии, после чего влетел в штангу пахом.

ВИДЕО ГОЛА ТАДИЧА

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Судя по выражению лица Душана, ему было очень больно.

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Тем не менее серб, забивший на 72-й минуте, доиграл матч в Дортмунде до конца, решив не просить замену.

А после финального свистка Душан Тадич даже пошутил, написав у себя в Instagram:

"Чтобы выиграть в Дортмунде, требуются яйца. Надеюсь, штанга не сильно пострадала".

Боруссия Д – Аякс – 1:3
Голы: Ройс, 37 пен – Тадич, 72, Алле, 83, Классен, 90+3
Удаление: Хуммельс, 29 (Боруссия)