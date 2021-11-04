Боль дня! Футболист Аякса врезался пахом в штангу, забивая гол

Тадич забил ценой травмы / Фото: Reuters, Instagram
Аякс за два тура до финиша группового раунда Лиги чемпионов забронировал себе путевку в плей-офф турнира, одолев на выезде дортмундскую Боруссию 3:1.
При этом сербский полузащитник Аякса Душан Тадич ради того, чтобы сделать счет в матче 1:1, не пожалел своего детородного органа.
В падении Тадич переправил мяч в сетку ворот Боруссии, после чего влетел в штангу пахом.
ВИДЕО ГОЛА ТАДИЧА
Судя по выражению лица Душана, ему было очень больно.
Тем не менее серб, забивший на 72-й минуте, доиграл матч в Дортмунде до конца, решив не просить замену.
А после финального свистка Душан Тадич даже пошутил, написав у себя в Instagram:
"Чтобы выиграть в Дортмунде, требуются яйца. Надеюсь, штанга не сильно пострадала".
Боруссия Д – Аякс – 1:3
Голы: Ройс, 37 пен – Тадич, 72, Алле, 83, Классен, 90+3
Удаление: Хуммельс, 29 (Боруссия)