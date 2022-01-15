Боксер із обличчям дитини брутально вирубив суперника: відео нокауту

Нокаутер Ісідзава - мов дитя, а йому 25 років / Фото: Twitter

У Токіо відбувся бій за вакантний титул чемпіона Японії у категорії "міні-мух" – до 48 кг.

Читайте також: Як таке допустили? Дитину випустили проти професійного бійця MMA. Він її замісив

Реклама

25-річний Каї Ісідзава, у якого обличчя мов у дитини, зовсім не по-дитячому учинив зі своїм візаві – 21-річним Кацукі Морі.

Ісідзава нокаутував Морі у восьмому раунді, серією ударів розбивши тому ніс до крові, а потім відправивши під канати.

Як наслідок, поваленого Морі, для якого ця поразка стала першою в кар'єрі, з рингу забирали на ношах.

Реклама

Додамо, що для Ісідзави ця перемога стала десятою на профі-рингу за однієї поразки.