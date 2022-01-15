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Боксер с лицом ребенка брутально вырубил соперника: видео нокаута

Андрей Трофимов
15 января, 21:15
Разборки двух японских бойцов в ринге завершились для побежденного попаданием в больницу

Нокаутер Исидзава - как ребенок, а ему 25 лет / Фото: Twitter

В Токио состоялся бой за вакантный титул чемпиона Японии в категории "мини-мух" – до 48 кг.

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25-летний Каи Исидзава, у которого лицо как у ребенка, вовсе не по-детски обошелся со своим визави – 21-летним Кацуки Мори.

Исидзава нокаутировал Мори в восьмом раунде, серией ударов разбив тому нос до крови, а затем отправив под канаты.

Как следствие, поверженного Мори, для которого это поражение стало первым в карьере, с ринга уносили на носилках.

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Добавим, что для Исидзавы эта победа стала десятой на профи-ринге при одном-единственном поражении.

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