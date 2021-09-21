22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Боксер, який пустив кров Ф'юрі, списав Усика в бою з Джошуа

Любомир Луканюк
21 вересня, 19:49
Отто Валлін вважає, що українець поки адаптується до суперважкої ваги, тому Ентоні Джошуа зможе його нокаутувати

Валлін не вірить в успіх Усика

Шведський суперважковаговик Отто Валлін дав свій прогноз на поєдинок за титули чемпіона світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком.

Читайте також: Усик – дивний хлопець. Спаринг-партнер Кличка згадав зустріч з Олександром

"Я вважаю, що Усик був чудовим важковаговиком, але в суперважкій вазі він не показав ще нічого. Тим не менш, я очікую гарного і конкурентного бою.

Я віддаю перевагу Джошуа. Йому доведеться добре попрацювати в цьому бою, але він може достроково перемогти Усика. Габарити і вага зіграють ключову роль в цьому поєдинку. Мені здається, що Усик все ще в періоді адаптації до суперважкої ваги", – цитує Валліна allboxing.ru.

Нагадаємо, Валлін став відомий два роки тому, коли зустрівся з Тайсоном Ф'юрі. І хоча бій британець виграв за очками, але все обличчя його було в крові.

Після поєдинку Тайсону наклали 47 швів.

Бій Джошуа з Усиком пройде 25 вересня у Лондоні. Раніше Красюк назвав чотири варіанти результату бою Усик – Джошуа.

Реклама