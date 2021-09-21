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Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
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Боксер, пустивший кровь Фьюри, списал Усика в бою с Джошуа

Любомир Луканюк
21 сентября, 19:49
Отто Валлин считает, что украинец пока адаптируется к супертяжелому весу, поэтому Энтони Джошуа сможет его нокаутировать

Валлин не верит в успех Усика

Шведский супертяжеловес Отто Валлин дал свой прогноз на поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Александром Усиком.

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"Я считаю, что Усик был великолепным тяжеловесом, но в супертяжелом весе он не показал еще ничего. Тем не менее, я ожидаю красивого и конкурентного боя.

Я отдаю предпочтение в сторону Джошуа. Ему придется хорошо поработать в этом бою, но он может досрочно победить Усика. Габариты и вес сыграют ключевую роль в этом поединке. Мне кажется, что Усик все еще в периоде адаптации к супертяжелому весу", – цитирует Валлина allboxing.ru.

Напомним, Валлин стал известен два года назад, когда встретился с Тайсоном Фьюри. И хотя бой британец выиграл по очкам, но все лицо его было в крови.

После поединка Тайсону наложили 47 швов.

Бой Джошуа с Усиком пройдет 25 сентября в Лондоне. Ранее Красюк назвал четыре варианта исхода боя Усик – Джошуа.

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