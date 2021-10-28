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Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
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Боксер, якого били Усик та Ф'юрі, назвав переможця їхнього бою

Любомир Луканюк
28 жовтня, 23:58
Джордан Томпсон побував у тренувальному таборі чемпіонів і впевнений, що Тайсон Ф'юрі переможе Олександра Усика завдяки габаритам

Усик vs Ф'юрі / Фото: Instagram

Важкоатлет Джордан Томпсон встиг попрацювати спаринг-партнером у Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

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Природно, що Джордан знає силу кулаків обох боксерів. Хто сильніший? Хто переможе у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу?

"Відповідь буде банальною. Шикарний великий боксер переможе шикарного маленького боксера.

Ф'юрі надто майстерний. Але Усик завжди вмів дивувати. Це буде крутий бій", – вважає Томпсон.

Нагадаємо, в ніч на 26 вересня Усик у Лондоні одноголосним рішенням переміг Ентоні Джошуа і завоював чемпіонські титули у надважкій вазі за версією WBA, WBO та IBF.

Очікується, що реванш між Усиком та Джошуа має пройти навесні наступного року.

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Раніше ми писали, що Тайсон Ф'юрі готовий захищати свій пояс у поєдинку з Ділліаном Уайтом, який є офіційним претендентом по лінії WBC.

Якщо Усик переможе Джошуа, а Ф'юрі виграє у Уайта, то на нас чекає поєдинок за звання абсолютного чемпіона.

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