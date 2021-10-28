Боксер, якого били Усик та Ф'юрі, назвав переможця їхнього бою

Усик vs Ф'юрі / Фото: Instagram
Важкоатлет Джордан Томпсон встиг попрацювати спаринг-партнером у Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.
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Природно, що Джордан знає силу кулаків обох боксерів. Хто сильніший? Хто переможе у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу?
"Відповідь буде банальною. Шикарний великий боксер переможе шикарного маленького боксера.
Ф'юрі надто майстерний. Але Усик завжди вмів дивувати. Це буде крутий бій", – вважає Томпсон.
Нагадаємо, в ніч на 26 вересня Усик у Лондоні одноголосним рішенням переміг Ентоні Джошуа і завоював чемпіонські титули у надважкій вазі за версією WBA, WBO та IBF.
Очікується, що реванш між Усиком та Джошуа має пройти навесні наступного року.
Раніше ми писали, що Тайсон Ф'юрі готовий захищати свій пояс у поєдинку з Ділліаном Уайтом, який є офіційним претендентом по лінії WBC.
Якщо Усик переможе Джошуа, а Ф'юрі виграє у Уайта, то на нас чекає поєдинок за звання абсолютного чемпіона.
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