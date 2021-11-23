23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Боксер, який побив Джошуа, кинув виклик Вайлдеру

Олег Люлька
23 листопада, 09:56
Товстун Енді Руїс вважає, що може зробити з Деонтеєм Вайлдером те саме, що й Тайсон Ф'юрі

Вайлдер vs Руїс / Фото: Getty Images

Американець мексиканського походження Енді Руїс готовий стати наступним суперником Деонтея Вайлдера, у жовтні нокаутованого Тайсоном Ф'юрі.

"Так, я відкритий до бою з Вайлдером, і мені здається, у нас видався би приголомшливий поєдинок, – наводить слова Руїса Fightnews. – Ми обидва є частиною однієї команди (промоутерська компанія PBC), і я вважаю, що здатен його побити. Ми маємо вийти на ринг".

Реклама

Руїс досі під враженням від останнього бою Вайлдера з Ф'юрі.

"Вони билися на зустрічних курсах, і я не розумів, хто ж із них виграє. У Деонтея серце лева. Він падав і знову вставав. Але Ф'юрі зробив свою роботу. Нині він найкращий суперваж планети".

Нагадаємо, 2019-го Енді Руїс сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа, але потім програв тому в реванші одноголосним рішенням суддів.

Реклама

Руїс знищив Джошуа влітку 2019-го / Фото: AFP

Влітку 2019-го Руїс знищив Джошуа / Фото: AFP

Влітку 2019-го Джошуа був побитий Руїсом в Нью-Йорку / Фото: AFP