Боксер, избивший Джошуа, бросил вызов Уайлдеру

Уайлдер vs Руис / Фото: Getty Images

Американец мексиканского происхождения Энди Руис готов стать следующим соперником Деонтея Уайлдера, в октябре нокаутированного Тайсоном Фьюри.

"Да, я открыт к бою с Уайлдером, и мне кажется, у нас получился бы потрясающий поединок, – приводит слова Руиса Fightnews. – Мы оба являемся частью одной команды (промоутерская компания PBC), и я считаю, что способен его побить. Мы должны выйти на ринг".

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Руис все еще пребывает под впечатлением от последнего боя Уайлдера с Фьюри.

"Они бились на встречных курсах, и я не понимал, кто же из них выиграет. У Деонтея сердце льва. Он падал и снова вставал. Но Фьюри сделал свою работу. Сейчас он лучший супертяж планеты".

Напомним, в 2019-м Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа, но затем проиграл тому в реванше единогласным решением судей.

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Руис смел Джошуа летом 2019-го / Фото: AFP

Летом 2019-го Руис уничтожил Джошуа / Фото: AFP