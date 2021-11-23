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4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
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Боксер, избивший Джошуа, бросил вызов Уайлдеру

Олег Люлька
23 ноября, 09:56
Толстяк Энди Руис считает, что может сделать с Деонтеем Уайлдером то же, что и Тайсон Фьюри

Уайлдер vs Руис / Фото: Getty Images

Американец мексиканского происхождения Энди Руис готов стать следующим соперником Деонтея Уайлдера, в октябре нокаутированного Тайсоном Фьюри.

"Да, я открыт к бою с Уайлдером, и мне кажется, у нас получился бы потрясающий поединок, – приводит слова Руиса Fightnews. – Мы оба являемся частью одной команды (промоутерская компания PBC), и я считаю, что способен его побить. Мы должны выйти на ринг".

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Руис все еще пребывает под впечатлением от последнего боя Уайлдера с Фьюри.

"Они бились на встречных курсах, и я не понимал, кто же из них выиграет. У Деонтея сердце льва. Он падал и снова вставал. Но Фьюри сделал свою работу. Сейчас он лучший супертяж планеты".

Напомним, в 2019-м Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа, но затем проиграл тому в реванше единогласным решением судей.

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Руис смел Джошуа летом 2019-го / Фото: AFP

Летом 2019-го Руис уничтожил Джошуа / Фото: AFP

Летом 2019-го Джошуа был избит Руисом в Нью-Йорке / Фото: AFP