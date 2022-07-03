Боєць ЗСУ влаштував чистку у Кривому Розі – мінус 18 футболістів

Вернидуб збирає нову команду до старту УПЛ / Фото: Колаж: Сьогодні

Футбольний клуб Кривбас нещодавно оголосив головним тренером бійця ЗСУ Юрія Вернидуба. Раніше той працював у Тирасполі з Шерифом.

Новий тренер розпочав роботу з кадрової чистки. Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення з клубу відразу 18 футболістів.

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Криворізький клуб залишили: Володимир Заїменко, Денис Балан, Гліб Бухал, Данило Полонський, Денис Васін, Андрій Мостовий, Роман Лепко, Олександр Пятов, Назар Малиновський, Олексій Збунь, Олександр Горват, Дмитро Чернявський, Євген Павлюк, Артем Гордієнко, Ігор Яровий, Кристиан Іліч, Вагнер Гонсалвез та Іван Семеніхін.

Кривбас відзначає, що на відхід футболістів є різні причини: від ситуації в країні до зміни тренера клубу та старту команди у Прем'єр-лізі.

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Раніше ми розповідали, що Вернидуб влаштував свого сина до Кривбасу.

Крім того, тренер похвалився патріотичним тату.