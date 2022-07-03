Боец ВСУ устроил чистку в Кривом Роге – минус 18 футболистов

Вернидуб собирает новую команду к старту УПЛ / Фото: Коллаж: Сегодня

Футбольный клуб Кривбасс недавно объявил главным тренером бойца ВСУ Юрия Вернидуба. Ранее тот работал в Тирасполе с Шерифом.

Новый тренер начал работу с кадровой чистки. Кривбасс на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба сразу 18 футболистов.

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Криворожский клуб покинули: Владимир Заименко, Денис Балан, Глеб Бухал, Даниил Полонский, Денис Васин, Андрей Мостовой, Роман Лепко, Александр Пятов, Назар Малиновский, Алексей Збунь, Александр Горват, Дмитрий Чернявский, Евгений Павлюк, Артем Гордиенко, Игорь Яровой, Кристиан Илич, Вагнер Гонсалвез и Иван Семенихин.

Кривбасс отмечает, что на уход футболистов есть разные причины: от ситуации в стране до смены тренера клуба и старта команды в Премьер-лиге.

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Ранее мы рассказывали, что Вернидуб пристроил своего сына в Кривбасс.

Кроме того, тренер похвастался патриотическим тату.