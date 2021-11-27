Блохін сказав, кому дадуть "Золотий м'яч"

Левандовський і Блохін / Фото: Reuters, Instagram

У понеділок, 29 листопада, відбудеться церемонія нагородження найкращого футболіста світу 2021 року. Аналітики букмекерських контор в один голос стверджують, що "Золотий м'яч" отримає Ліонель Мессі.

Однак, на думку Олега Блохіна, який разом із Ігорем Бєлановим та Андрієм Шевченком вигравав цей приз серед українців, цього разу нагороду мають вручити форварду Баварії Роберту Левандовському.

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Принаймні, на думку Блохіна, поляк заслуговує на "Золотий м'яч" більше, ніж будь-хто інший.

Роберт Левандовський / Фото: Reuters

"На мою думку, головні претенденти на Золотий м'яч цього року – Роберт Левандовський та Кріштіану Роналду, але забрати нагороду має таки поляк", – написав у себе в Instagram 69-річний Олег Блохін.

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"Багато журналістів називають головним претендентом на нагороду в 2021 році Ліонеля Мессі. Гадаю, це не буде так само заслужено, як коли б нагороду отримав нападник Баварії", – вважає Блохін.

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"Мене багато хто питає, чи закінчилася епоха Мессі та Роналду у боротьбі за головну нагороду року? Ви знаєте, кожна епоха колись закінчується. З'являються нові футболісти, нові зірки. Я вважаю, що 2021 рік – це все-таки ще не кінець їхньої "зоряної години", – додав Блохін.

Левандовський, Роналду і Мессі / Фото: Reuters

Прогноз Олега Блохіна відрізняється від прогнозу Андрія Шевченка, який заявив, що "Золотий м'яч"-2021 дадуть Жоржиньо або Мессі.

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