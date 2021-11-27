27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец 0
Десна 1
27 ноября 19:30
Днепр-1 5
Ворскла 1
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сити --
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Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
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Боруссия Д --
Бешикташ --
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Спортинг --
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Реал --
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Шериф --
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Челси --
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Блохин сказал, кому дадут "Золотой мяч"

Олег Люлька
27 ноября, 22:35
По мнению Олега Блохина, выигравшего "Золотой мяч" в 1975 году, по итогам 2021-го этой награды должен быть удостоен Роберт Левандовски

Левандовски и Блохин / Фото: Reuters, Instagram

В понедельник, 29 ноября, состоится церемония награждения лучшего футболиста мира 2021 года. Аналитики букмекерских контор в один голос утверждают, что "Золотой мяч" получит Лионель Месси.

Однако, по мнению Олега Блохина, наряду с Игорем Белановым и Андреем Шевченко выигрывавшем этот приз среди украинцев, в этот раз награду должны вручить форварду Баварии Роберту Левандовски.

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По крайней мере, по мнению Блохина, поляк заслуживает "Золотой мяч" больше, чем кто-либо другой.

Роберт Левандовски / Фото: Reuters

"По моему мнению, главные претенденты на Золотой мяч в этом году – Роберт Левандовски и Криштиану Роналду, но забрать награду должен все-таки поляк", – написал у себя в Instagram 69-летний Олег Блохин.

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"Многие журналисты называют главным претендентом на награду в 2021 Лионеля Месси. Наверное, это не будет так же заслуженно, как если бы награду получил нападающий Баварии", – считает Блохин.

У Месси шесть "Золотих мячей" – это рекорд

"Меня многие спрашивают, закончилась ли эпоха Месси и Роналду в борьбе за главную награду года? Вы знаете, каждая эпоха когда-то заканчивается. Появляются новые футболисты, новые звезды. Я считаю, что 2021 год – это все-таки еще не конец их "звездного часа", – добавил Блохин.

Левандовски, Роналду и Месси / Фото: Reuters

Прогноз Олега Блохина отличается от предсказания Андрея Шевченко, заявившего, что "Золотой мяч"-2021 дадут Жоржиньо или Месси.

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