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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Блохін проміняв Динамо на Роналду

Андрій Трофімов
3 листопада, 14:02
У той час, коли Динамо грало проти Барселони, легендарний у минулому нападник і колишній тренер киян Олег Блохін дивився інший матч Ліги чемпіонів

Роналду, Блохін і Де Пена / Фото: Reuters, Instagram

Напередодні ввечері погляди 68-річного Олега Блохіна були спрямовані не на гру Динамо – Барселона 0:1.

Колишній наставник киян, який у складі Динамо виграв два Кубки кубків, Суперкубок УЄФА та "Золотий м'яч", у цей час спостерігав за матчем Ліги чемпіонів у Бергамо, де Манчестер Юнайтед врятувався від поразки від Аталанти (2:2) завдяки дублю Кріштіану Роналду.

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Саме момент із Роналду на плазмі над каміном вдома у Блохіна зображено на фото, яке Олег Володимирович розмістив у себе в Instagram.

Три володарі "Золотого м'яча"

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Нагадаємо, за Динамо у матчі з Барселоною на трибунах НСК "Олімпійський" уболівав Олександр Усик.

Усик і віцепрезидент Барселоны Юсте / Фото: K2 Promotions

Після поразки від каталонців 0:1 кияни з нулем голів та одним очком посідають останній рядок у своїй групі Ліги чемпіонів, але ще зберігають шанси на євровесну.

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