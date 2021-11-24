Битва життя у Мілані: прогноз коментатора на матч Інтер – Шахтар

Інтер - Шахтар: прогноз на матч від футбольного коментатора Кирила Круторогова / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Тільки перемога потрібна сьогодні Шахтарю, аби зберегти шанси на євровесну. Дивитись онлайн матч Інтер – Шахтар можна з 19:45, а в очікуванні матчу – прогноз від футбольного коментатора.

Інтер – Шахтар

Ліга чемпіонів, 24 листопада, середа о 19:45, Мегого

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"Гірники" зіграють із "нерадзуррі" вже у третьому сезоні поспіль. Після 0:5 у півфіналі Ліги Європи, дві зустрічі у групі ЛЧ минулого сезону завершилися нульовими нічиїми, що призвело до вильоту італійців з єврокубків. Також нулі були зафіксовані у київському матчі у вересні. Це єдине очко, яке Шахтар здобув у поточній кампанії.

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ЩО НА КОНУ

Турнірна ситуація у групі D очевидна – якщо помаранчево-чорні не переможуть у Мілані, вони вперше за десять років залишаться без єврокубкової весни. Інтеру також потрібно перемагати та сподіватися, що Реал впорається з Шерифом, тоді до плей-офф Ліги чемпіонів вже після цього туру вийдуть іспанці та італійці.

ВТРАТИ

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Шахтар має чимало кадрових проблем. Окрім давно травмованих форвардів Мораеса та Траоре, на виїзд не вирушили Алан Патрік, Ісмаїлі та Судаков, під питанням участь Тараса Степаненка.

У Інтера поза грою центрбек де Врей та форвард Алексіс Санчес. У Серії А "нерадзуррі" йдуть на третьому місці, відстаючи від лідерів – Мілана та Наполі – на чотири очки. В активі команди Індзагі серія із семи матчів без поразок у всіх турнірах.

ПРОГНОЗ

Хочеться сподіватися, що Шахтар здобуде необхідну перемогу, але шансів не так уже й багато. Думаю, заб'ють обидві команди, можливо, гра завершиться внічию.

Інтер – Шахтар: о котрій і де дивитись матч Ліги чемпіонів