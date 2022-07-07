Битва за ЧС попереду! Україна на останніх хвилинах поступилася Іспанії

Збірна України не втримала перемогу над іспанцями

Сьогодні баскетбольна збірна України провела поєдинок відбору до ЧС-2023. Суперником команди Айнарса Багатскіса була збірна Іспанії.

Обидві команди вже автоматично пройшли до фінального раунду відбору, проте результат їхньої очної зустрічі враховується й у новій стадії. Наша команда тривалий час на рівних боролася з іспанцями, а з третьої чверті вийшла вперед. Проте гості взяли реванш наприкінці та вирвали перемогу буквально на останніх хвилинах.

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Фінальний рахунок 76:77 зафіксував нашу поразку. Найкращим за очками у складі збірної України став Святослав Михайлюк, який набрав 13 балів. У першому колі наша команда посіла третє місце після Іспанії та Грузії.

До наступного етапу Україна виходить з п'ятьма балами в активі та опиняється передостанньою у фінальному секстеті. Нашими суперниками стануть Італія, Ісландія та Нідерланди.

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МІСЦЕ ЗБІРНА ІГРИ ПЕРЕМОГИ УРАЖЕННЯ РІЗНИЦЯ М'ЯЧІВ Окуляри 1 Іспанія 4 3 1 +37 7 2 Італія 4 3 1 +19 7 3 Ісландія 4 3 1 -3 7 4 Грузія 4 2 2 -30 6 5 Україна 4 1 3 -7 5 6 Нідерланди 4 0 4 -16 4

Нагадаємо, що сам ЧС-2023 пройде з 25 серпня по 10 вересня наступного року в Індонезії, Японії та на Філіппінах. У турнірі візьмуть участь 32 збірні з різних континентів.