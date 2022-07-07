Битва за ЧС попереду! Україна на останніх хвилинах поступилася Іспанії

Збірна України не втримала перемогу над іспанцями
Сьогодні баскетбольна збірна України провела поєдинок відбору до ЧС-2023. Суперником команди Айнарса Багатскіса була збірна Іспанії.
Обидві команди вже автоматично пройшли до фінального раунду відбору, проте результат їхньої очної зустрічі враховується й у новій стадії. Наша команда тривалий час на рівних боролася з іспанцями, а з третьої чверті вийшла вперед. Проте гості взяли реванш наприкінці та вирвали перемогу буквально на останніх хвилинах.
Фінальний рахунок 76:77 зафіксував нашу поразку. Найкращим за очками у складі збірної України став Святослав Михайлюк, який набрав 13 балів. У першому колі наша команда посіла третє місце після Іспанії та Грузії.
До наступного етапу Україна виходить з п'ятьма балами в активі та опиняється передостанньою у фінальному секстеті. Нашими суперниками стануть Італія, Ісландія та Нідерланди.
|МІСЦЕ
|ЗБІРНА
|ІГРИ
|ПЕРЕМОГИ
|УРАЖЕННЯ
|РІЗНИЦЯ М'ЯЧІВ
|Окуляри
|1
|Іспанія
|4
|3
|1
|+37
|7
|2
|Італія
|4
|3
|1
|+19
|7
|3
|Ісландія
|4
|3
|1
|-3
|7
|4
|Грузія
|4
|2
|2
|-30
|6
|5
|Україна
|4
|1
|3
|-7
|5
|6
|Нідерланди
|4
|0
|4
|-16
|4
Нагадаємо, що сам ЧС-2023 пройде з 25 серпня по 10 вересня наступного року в Індонезії, Японії та на Філіппінах. У турнірі візьмуть участь 32 збірні з різних континентів.