Битва за ЧМ впереди! Украина на последних минутах уступила Испании

Сборная Украины не удержала победу над испанцами

Сегодня баскетбольная сборная Украины провела поединок отбора к ЧМ-2023. Соперником команды Айнарса Багатскиса была сборная Испании.

Обе команды уже автоматом прошли в финальный раунд отбора, однако результат их очной встречи учитывается и в новой стадии. Наша команда долгое время на равных сражалась с испанцами, а с третьей четверти даже вышла вперед. Однако гости взяли реванш в концовке и вырвали победу буквально на последних минутах.

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Финальный счет 76:77 зафиксировал наше поражение. Лучшим по очкам в составе сборной Украины стал Святослав Михайлюк, набравший 13 баллов. В первом круге наша команда заняла третье место вслед за Испанией и Грузией.

В следующий этап Украина выходит с пятью баллами в активе и оказывается предпоследней в финальном секстете. Нашими соперниками станут Италия, Исландия и Нидерланды.

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МЕСТО СБОРНАЯ ИГРЫ ПОБЕДЫ ПОРАЖЕНИЯ РАЗНИЦА МЯЧЕЙ ОЧКИ 1 Испания 4 3 1 +37 7 2 Италия 4 3 1 +19 7 3 Исландия 4 3 1 -3 7 4 Грузия 4 2 2 -30 6 5 Украина 4 1 3 -7 5 6 Нидерланды 4 0 4 -16 4

Напомним, что сам ЧМ-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября следующего года в Индонезии, Японии и на Филипнинах. В турнире примут участие 32 сборные с разных континентов.