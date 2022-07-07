Битва за ЧМ впереди! Украина на последних минутах уступила Испании

Сборная Украины не удержала победу над испанцами
Сегодня баскетбольная сборная Украины провела поединок отбора к ЧМ-2023. Соперником команды Айнарса Багатскиса была сборная Испании.
Обе команды уже автоматом прошли в финальный раунд отбора, однако результат их очной встречи учитывается и в новой стадии. Наша команда долгое время на равных сражалась с испанцами, а с третьей четверти даже вышла вперед. Однако гости взяли реванш в концовке и вырвали победу буквально на последних минутах.
Финальный счет 76:77 зафиксировал наше поражение. Лучшим по очкам в составе сборной Украины стал Святослав Михайлюк, набравший 13 баллов. В первом круге наша команда заняла третье место вслед за Испанией и Грузией.
В следующий этап Украина выходит с пятью баллами в активе и оказывается предпоследней в финальном секстете. Нашими соперниками станут Италия, Исландия и Нидерланды.
|МЕСТО
|СБОРНАЯ
|ИГРЫ
|ПОБЕДЫ
|ПОРАЖЕНИЯ
|РАЗНИЦА МЯЧЕЙ
|ОЧКИ
|1
|Испания
|4
|3
|1
|+37
|7
|2
|Италия
|4
|3
|1
|+19
|7
|3
|Исландия
|4
|3
|1
|-3
|7
|4
|Грузия
|4
|2
|2
|-30
|6
|5
|Украина
|4
|1
|3
|-7
|5
|6
|Нидерланды
|4
|0
|4
|-16
|4
Напомним, что сам ЧМ-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября следующего года в Индонезии, Японии и на Филипнинах. В турнире примут участие 32 сборные с разных континентов.