Битва за бронзу: розклад та результати 16-го туру чемпіонату України

У центральному матчі туру зустрінуться Дніпро-1 і Ворскла / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"
Матчі 16-го ранку розділені на чотири дні. Відкриє програму вікенду у п'ятницю поєдинок Маріуполь – Львів, а у понеділок тур закриє битва Олександрії із Зорею.
Читайте також: Найгірший сезон за 20 років: Україна провалилася в єврокубках та рейтингу УЄФА
Центральним же матчем стане протистояння третьої та четвертої команд поточного чемпіонату України – Ворскли та Дніпра-1.
Розклад 16-го туру чемпіонату України
П'ятниця, 26 листопада
19:30 Маріуполь – Львів
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 2.60 – 3.20 – 2.60
Субота, 27 листопада
14:00 Мінай – Динамо
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 23.00 – 7.75 – 1.13
17:00 Чорноморець – Десна
ТБ: Футбол-2
Букмекери: 2.85 – 3.30 – 2.37
19:30 Дніпро-1 – Ворскла
ТБ: УНІАН
Букмекери: 2.20 – 3.10 – 3.30
Неділя, 28 листопада
14:00 Інгулець – Шахтар
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 17.50 – 7.25 – 1.16
17:00 Рух – Металіст 1925
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 2.45 – 3.20 – 2.80
19:30 Колос – Верес
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 2.30 – 3.30 – 2.95
Понеділок, 29 серпня
19:30 Олександрія – Зоря
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 3.00 – 3.30 – 2.25