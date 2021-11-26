25 листопада 22:00
Рома 4
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Битва за бронзу: розклад та результати 16-го туру чемпіонату України

Олександр Трикіша
26 листопада, 13:16
З 26 по 29 листопада відбувається 16 тур чемпіонату України. Представляємо розклад матчів, прогноз букмекерів, список трансляцій на ТБ та в інтернеті, а також результати Прем'єр-ліги та турнірна таблиця

У центральному матчі туру зустрінуться Дніпро-1 і Ворскла / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Матчі 16-го ранку розділені на чотири дні. Відкриє програму вікенду у п'ятницю поєдинок Маріуполь – Львів, а у понеділок тур закриє битва Олександрії із Зорею.

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Центральним же матчем стане протистояння третьої та четвертої команд поточного чемпіонату України – Ворскли та Дніпра-1.

Розклад 16-го туру чемпіонату України

П'ятниця, 26 листопада

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19:30 Маріуполь – Львів
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 2.60 – 3.20 – 2.60

Субота, 27 листопада

14:00 Мінай – Динамо
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 23.00 – 7.75 – 1.13

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17:00 Чорноморець – Десна
ТБ: Футбол-2
Букмекери: 2.85 – 3.30 – 2.37

19:30 Дніпро-1 – Ворскла
ТБ: УНІАН
Букмекери: 2.20 – 3.10 – 3.30

Неділя, 28 листопада

14:00 Інгулець – Шахтар
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 17.50 – 7.25 – 1.16

17:00 Рух – Металіст 1925
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 2.45 – 3.20 – 2.80

19:30 Колос – Верес
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 2.30 – 3.30 – 2.95

Понеділок, 29 серпня

19:30 Олександрія – Зоря
ТБ: Футбол-1
Букмекери: 3.00 – 3.30 – 2.25