Битва за бронзу: расписание и результаты 16-го тура чемпионата Украины

В центральном матче тура встретятся Днепр-1 и Ворскла / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"
Матчи 16-го утра разделены на четыре дня. Откроет программу уикенда в пятницу поединок Мариуполь – Львов, а в понедельник тур закроет битва Александрии с Зарей.
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Центральным же матчем станет противостояние третьей и четвертой команд текущего чемпионата Украины – Ворсклы и Днепра-1.
Расписание 16-го тура чемпионата Украины
Пятница, 26 ноября
19:30 Мариуполь – Львов
ТВ: Футбол-1
Букмекеры: 2.60 – 3.20 – 2.60
Суббота, 27 ноября
14:00 Минай – Динамо
ТВ: Футбол-1
Букмекеры: 23.00 – 7.75 – 1.13
17:00 Черноморец – Десна
ТВ: Футбол-2
Букмекеры: 2.85 – 3.30 – 2.37
19:30 Днепр-1 – Ворскла
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.20 – 3.10 – 3.30
Воскресенье, 28 ноября
14:00 Ингулец – Шахтер
ТВ: Футбол-1
Букмекеры: 17.50 – 7.25 – 1.16
17:00 Рух – Металлист 1925
ТВ: Футбол-1
Букмекеры: 2.45 – 3.20 – 2.80
19:30 Колос – Верес
ТВ: Футбол-1
Букмекеры: 2.30 – 3.30 – 2.95
Понедельник, 29 августа
19:30 Александрия – Заря
ТВ: Футбол-1
Букмекеры: 3.00 – 3.30 – 2.25