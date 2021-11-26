25 ноября 22:00
Рома 4
Заря 0
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Битва за бронзу: расписание и результаты 16-го тура чемпионата Украины

Александр Трикиша
26 ноября, 13:16
C 26 по 29 ноября проходит 16 тур чемпионата Украины. Представляем расписание матчей, прогноз букмекеров, список трансляций на ТВ и в интернете, а также результаты Премьер-лиги и турнирная таблица

В центральном матче тура встретятся Днепр-1 и Ворскла / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Матчи 16-го утра разделены на четыре дня. Откроет программу уикенда в пятницу поединок Мариуполь – Львов, а в понедельник тур закроет битва Александрии с Зарей.

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Центральным же матчем станет противостояние третьей и четвертой команд текущего чемпионата Украины – Ворсклы и Днепра-1.

Расписание 16-го тура чемпионата Украины

Пятница, 26 ноября

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19:30 Мариуполь – Львов
ТВ: Футбол-1
Букмекеры: 2.60 – 3.20 – 2.60

Суббота, 27 ноября

14:00 Минай – Динамо
ТВ: Футбол-1
Букмекеры: 23.00 – 7.75 – 1.13

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17:00 Черноморец – Десна
ТВ: Футбол-2
Букмекеры: 2.85 – 3.30 – 2.37

19:30 Днепр-1 – Ворскла
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.20 – 3.10 – 3.30

Воскресенье, 28 ноября

14:00 Ингулец – Шахтер
ТВ: Футбол-1
Букмекеры: 17.50 – 7.25 – 1.16

17:00 Рух – Металлист 1925
ТВ: Футбол-1
Букмекеры: 2.45 – 3.20 – 2.80

19:30 Колос – Верес
ТВ: Футбол-1
Букмекеры: 2.30 – 3.30 – 2.95

Понедельник, 29 августа

19:30 Александрия – Заря
ТВ: Футбол-1
Букмекеры: 3.00 – 3.30 – 2.25