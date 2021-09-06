8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Битва Шахтаря з чемпіонами Італії в Києві: де і як купити квиток

Андрій Трофімов
6 вересня, 11:57
Квитки на матч другого туру Ліги чемпіонів Шахтар – Інтер 28 вересня на "Олімпійському" надійшли у вільний продаж

Шахтар - Інтер: квитки на матч ЛЧ в Києві надійшли у вільний продаж

В кінці вересня Шахтар зіграє свій перший домашній матч групового етапу Ліги чемпіонів нового сезону. Поєдинок відбудеться в Києві 28 вересня (початок о 19:45).

Сьогодні квитки на матч надійшли у вільний продаж.

Що це означає? Раніше, з 2 до 5 вересня включно, квитки могли купити лише власники абонементів і підписники Shakhtar Club. Тепер це може зробити будь-хто.

Де купити квитки

Придбати тікети на матч Шахтар – Інтер можна онлайн на офіційному сайті Шахтаря, на сайтах-партнерах клубу і в касах стадіону "Олімпійський".

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Всі квитки – іменні. При проходженні вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати при собі документ, що засвідчує особу (таким може бути на вибір: оригінал чинного українського паспорта, дійсного закордонного паспорта, чинного водійського посвідчення, "Дія").

Яка ціна квитків

У сезоні-2021/22 продовжує діяти система динамічних цін. У день гри вартість квитків буде вищою.

  • Standard: 150, 200, 300, 400, 500 і 600 гривень;
  • SkyUp Club: 800 гривень;
  • The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривень;
  • The Lounge (з пакетом гостинності): 5 000 гривень;
  • Sky Box: 13 000 – 15 000 гривень.

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