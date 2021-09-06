Битва Шахтаря з чемпіонами Італії в Києві: де і як купити квиток

Шахтар - Інтер: квитки на матч ЛЧ в Києві надійшли у вільний продаж

В кінці вересня Шахтар зіграє свій перший домашній матч групового етапу Ліги чемпіонів нового сезону. Поєдинок відбудеться в Києві 28 вересня (початок о 19:45).

Сьогодні квитки на матч надійшли у вільний продаж.

Що це означає? Раніше, з 2 до 5 вересня включно, квитки могли купити лише власники абонементів і підписники Shakhtar Club. Тепер це може зробити будь-хто.

Де купити квитки

Придбати тікети на матч Шахтар – Інтер можна онлайн на офіційному сайті Шахтаря, на сайтах-партнерах клубу і в касах стадіону "Олімпійський".

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Всі квитки – іменні. При проходженні вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати при собі документ, що засвідчує особу (таким може бути на вибір: оригінал чинного українського паспорта, дійсного закордонного паспорта, чинного водійського посвідчення, "Дія").

Яка ціна квитків

У сезоні-2021/22 продовжує діяти система динамічних цін. У день гри вартість квитків буде вищою.