4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі

Лiга чемпiонiв 2021/2022

Головна Матчі Таблиці Команди Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Шахтар зіграє з Інтером у Києві: скільки коштують квитки і як їх купити

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
2 вересня, 14:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Квитки на матч Ліги чемпіонів на Олімпійському надійшли в продаж за ціною від 150 гривень. У день гри вартість буде вищою
Шахтар зіграє з Чорноморцем
Шахтар зіграє з Чорноморцем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

15 вересня Шахтар стартує в Лізі чемпіонів виїзним поєдинком з Шерифом. А перший домашній матч пройде 28 вересня – в другому турі. Він відбудеться в Києві на "Олімпійському" (початок о 19:45).

Реклама

Сьогодні квитки на гру надійшли в продаж.

Традиційно, Шахтар реалізує квитки на Лігу чемпіонів в кілька етапів. Пріоритетне право придбання традиційно у найвідданіших уболівальників "оранжево-чорних".

1-й етап (2 вересня). Купити квитки на гру з Інтером можуть власники абонементів сезону-2021/22. Для них діє спеціальна знижка – 20% від вартості квитка у вільному продажу (4 квитки в руки). Для всіх бажаючих продаж абонементів на 8 матчів ще доступний в мобільному додатку FC Shakhtar.

Також на цьому етапі пріоритетна можливість придбання – у підписників Shakhtar Club. Кожен користувач сервісу отримає доступ до покупки в своєму мобільному додатку. Для них спеціальна знижка – 10% від вартості квитка у вільному продажу (4 квитки в руки).

Реклама

Все пріоритетні групи вболівальників отримають свій промокод в СМС-повідомленні.

2-й етап (з 6 вересня). Вільний продаж на матч Шахтар – Інтер.

Читайте також: Суперники Шахтаря по групі Ліги чемпіонів

Яка ціна квитків

У сезоні-2021/22 продовжує діяти система динамічних цін. У день гри вартість квитків буде вищою.

  • Standard: 150, 200, 300, 400, 500 і 600 гривень;
  • SkyUp Club: 800 гривень;
  • The Club (Снек-меню): 1 500/2 000 гривень;
  • The Lounge (З пакетом гостинності): 5 000 гривень;
  • Sky Box: 13 000-15 000 гривень.

Реклама

Придбати квитки на матч Шахтар – Інтер можна онлайн на офіційному сайті Шахтаря, на сайтах-партнерах клубу і в касах НСК "Олімпійський" (з 6 вересня).

Всі квитки – іменні. При проходженні вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати при собі документ, що засвідчує особу (таким може бути на вибір: оригінал чинного українського паспорта, дійсного закордонного паспорта, чинного водійського посвідчення, "Дія").

Незважаючи на зелену зону, в якій знаходиться Київ, нагадуємо, що продовжує діяти масковий режим:

  • при проведенні масових заходів в зелених зонах, як в приміщеннях, так і під відкритим небом, всі учасники і співробітники повинні носити маски;
  • масочного режиму при проведенні масових заходів в зелених зонах можна уникнути в разі допуску всіх глядачів і співробітників з негативним результатом тестування або з документом, що підтверджує повну вакцинацію.

Нагадаємо, Шахтар пробився в груповий етап через кваліфікаційні матчі. Спочатку "гірники" здолали бельгійський Генк, а потім виявилися сильнішими французького Монако.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
77
46
43
166
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
33
27
35
95
3
flag ПКР ПКРRPC
32
23
41
96
4
flag США СШАUS
27
31
22
80
5
flag Україна УкраїнаUA
20
39
25
84
6
flag Нідерланди НідерландиNL
19
11
11
41
7
flag Бразилія БразиліяBR
18
13
22
53
8
flag Австралія АвстраліяAU
17
23
25
65
9
flag Італія ІталіяIT
13
25
20
58
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
11
1
4
16
Всі медалі Паралімпіади
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтар
6
12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Інгулець
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 10 вересня
19:30
Дивись на:
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти