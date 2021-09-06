8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Битва Шахтера с чемпионами Италии в Киеве: где и как купить билет

Андрей Трофимов
6 сентября, 11:57
Билеты на матч второго тура Лиги чемпионов Шахтер – Интер 28 сентября на "Олимпийском" поступили в свободную продажу

Шахтер - Интер: билеты на матч ЛЧ в Киеве поступили в свободную продажу

В конце сентября Шахтер сыграет свой первый домашний матч группового этапа Лиги чемпионов нового сезона. Поединок пройдет в Киеве 28 сентября (начало в 19:45).

Сегодня билеты на матч поступили в свободную продажу.

Что это значит? Ранее, с 2 до 5 сентября включительно, билеты могли купить лишь владельцы абонементов и подписчики Shakhtar Club. Теперь же это может сделать любой желающий.

Где купить билеты

Приобрести тикеты на матч Шахтер – Интер можно онлайн на официальном сайте Шахтера, на сайтах-партнерах клуба и в кассах стадиона "Олимпийский".

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Все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (таким может быть на выбор: оригинал действующего украинского паспорта, действующего заграничного паспорта, действующего водительского удостоверения, "Дія").

Какая цена билетов

В сезоне-2021/22 продолжает действовать система динамических цен. В день игры стоимость билетов будет выше.

  • Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен;
  • SkyUp Club: 800 гривен;
  • The Club (снек-меню): 1500/2000 гривен;
  • The Lounge (с пакетом гостеприимства): 5000 гривен;
  • Sky Box: 13 000–15 000 гривен.

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