Битва Шахтера с чемпионами Италии в Киеве: где и как купить билет

Шахтер - Интер: билеты на матч ЛЧ в Киеве поступили в свободную продажу

В конце сентября Шахтер сыграет свой первый домашний матч группового этапа Лиги чемпионов нового сезона. Поединок пройдет в Киеве 28 сентября (начало в 19:45).

Сегодня билеты на матч поступили в свободную продажу.

Что это значит? Ранее, с 2 до 5 сентября включительно, билеты могли купить лишь владельцы абонементов и подписчики Shakhtar Club. Теперь же это может сделать любой желающий.

Где купить билеты

Приобрести тикеты на матч Шахтер – Интер можно онлайн на официальном сайте Шахтера, на сайтах-партнерах клуба и в кассах стадиона "Олимпийский".

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Все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (таким может быть на выбор: оригинал действующего украинского паспорта, действующего заграничного паспорта, действующего водительского удостоверения, "Дія").

Какая цена билетов

В сезоне-2021/22 продолжает действовать система динамических цен. В день игры стоимость билетов будет выше.