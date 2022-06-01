Битва чемпіонів на "Вемблі". Коли і де дивитись матч Італія – Аргентина

Жоржіньо та Мессі поборються за перший трофей "Фіналісіма"

Сьогодні відбудеться не лише матч Шотландія – Україна, але й перша за довгий час битва чемпіонів Європи та Південної Америки. За новостворений трофей "Фіналісіма" змагатимуться збірні Італії та Аргентини. Поєдинок пройде у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Де дивитись матч Італія – Аргентина? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі Футбол 2 , а також на сервісі OLL.TV. Початок – о 21:45 за київським часом.

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Також букмекери визначили фаворита у битві за "Фіналісіму". На їхню думку, більше шансів на тріумф має Аргентина. Коефіцієнт на її перемогу становить 1.67, тоді як на Італію – 2.28. У відсотковому співвідношенні – 57% на 43%.

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Якщо ж говорити про основний час, то тріумф американської команди оцінюється в 2.31, європейської – 3.60. На нічию виставлено коефіцієнт 3.05.

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Обидві команди здобули довгоочікуваний трофей чемпіона континенту минулого літа. Італія не програла жодної зустрічі на Євро та після тріумфу над Англією в серії пенальті взяла перше Євро з 1968 року.

Аргентина ж не була найкращою командою Південної Америки з 90-х років минулого століття. На Копа Америка Мессі та компанія пройшли всіх найсильніших конкурентів, а у фіналі ж мінімально здолали бразильців завдяки голу Анхеля Ді Марії.

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Команди провели 15 очних матчів, у яких найчастіше перемагали італійці – 6 разів. Ще 4 перемоги здобували аргентинці та п'ять разів фіксувалася нічия. Щоправда, лише п'ять матчів були офіційними.

Причому всі вони траплялися на чемпіонатах світу п'ять разів поспіль! Там також успішнішими були європейці, проте остання дуель на мундіалі в Італії залишила господарів турніру без фіналу.

ЧС-1974, 1 групова стадія. Аргентина – Італія 1:1

ЧС-1978, 1 групова стадія. Італія – Аргентина 1:0

ЧС-1982, 2 групова стадія. Італія – Аргентина 2:1

ЧС-1986, групова стадія. Італія – Аргентина 1:1

ЧС-1990, 1/2 фіналу. Італія – Аргентина 1:1 (за пен. 3:4)