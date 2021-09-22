22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Били бітами і підпалили в машині: звіряча розправа над суддями в Боснії

Любомир Луканюк
22 вересня, 20:09
Вболівальники Вележа зірвали матч чемпіонату Боснії, а потім напали на суддів зустрічі. Клубу зарахували технічну поразку

Фанати зірвали футбольний матч в Боснії

Матч середняків чемпіонату Боснії між Вележем і Борацем не дограли. На 81-й хвилині гості забили другий гол, після чого вболівальники Вележа вибігли на поле.

Читайте також: Свавілля на "Олімпійському". Ультрас били стадом, не розбираючи нікого

Реклама

Фанати були незадоволені суддівством, а поліція самоусунулася. Тому зустріч довелося перервати.

Після матчу група фанатів в тунелі блокувала автомобіль, в якому їхали арбітри Сабрі Топаловіч, Адмір Шехович і Аднан Аліспахіч. Хулігани були озброєні битками та арматурою, вони розбили скло машини і підпалили її, повідомляє Hercegovina.

На щастя, судді уникли серйозних травм.

Реклама

Читайте також: Позбавлення волі до чотирьох років: заява Динамо по беззаконню ультрас

Сьогодні відбулося засідання дисциплінарного комітету боснійської федерації. Клубу Вележ зараховано технічну поразку. Крім того, заборонено проводити шість матчів на своєму стадіоні.

Реклама

Реклама