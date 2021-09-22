Били бітами і підпалили в машині: звіряча розправа над суддями в Боснії

Фанати зірвали футбольний матч в Боснії

Матч середняків чемпіонату Боснії між Вележем і Борацем не дограли. На 81-й хвилині гості забили другий гол, після чого вболівальники Вележа вибігли на поле.

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Фанати були незадоволені суддівством, а поліція самоусунулася. Тому зустріч довелося перервати.

Після матчу група фанатів в тунелі блокувала автомобіль, в якому їхали арбітри Сабрі Топаловіч, Адмір Шехович і Аднан Аліспахіч. Хулігани були озброєні битками та арматурою, вони розбили скло машини і підпалили її, повідомляє Hercegovina.

На щастя, судді уникли серйозних травм.

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Сьогодні відбулося засідання дисциплінарного комітету боснійської федерації. Клубу Вележ зараховано технічну поразку. Крім того, заборонено проводити шість матчів на своєму стадіоні.