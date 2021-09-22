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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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Били битами и подожгли в машине: зверская расправа над судьями в Боснии

Любомир Луканюк
22 сентября, 20:09
Болельщики Вележа сорвали матч чемпионата Боснии, а потом напали на судей встречи. Клубу засчитали техническое поражение

Фанаты сорвали футбольный матч в Боснии

Матч середняков чемпионата Боснии между Вележем и Борацем не был доигран. На 81-й минуте гости забили второй гол, после чего болельщики Вележа выбежали на поле.

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Фанаты были недовольны судейством, а полиция самоустранилась. Поэтому встречу пришлось прервать.

После матча группа фанатов в тоннеле блокировала автомобиль, в котором ехали арбитры Сабрия Топалович, Адмир Шехович и Аднан Алиспахич. Хулиганы были вооружены битами и арматурой, они разбили стекла машины и подожгли ее, сообщает Hercegovina.

К счастью, судьи избежали серьезных травм.

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Сегодня состоялось заседание дисциплинарного комитета боснийской федерации. Клубу Вележ засчитано техническое поражение. Кроме того, запрещено проводить шесть матчей на своем стадионе.

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