Били битами и подожгли в машине: зверская расправа над судьями в Боснии

Фанаты сорвали футбольный матч в Боснии

Матч середняков чемпионата Боснии между Вележем и Борацем не был доигран. На 81-й минуте гости забили второй гол, после чего болельщики Вележа выбежали на поле.

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Фанаты были недовольны судейством, а полиция самоустранилась. Поэтому встречу пришлось прервать.

После матча группа фанатов в тоннеле блокировала автомобиль, в котором ехали арбитры Сабрия Топалович, Адмир Шехович и Аднан Алиспахич. Хулиганы были вооружены битами и арматурой, они разбили стекла машины и подожгли ее, сообщает Hercegovina.

К счастью, судьи избежали серьезных травм.

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Сегодня состоялось заседание дисциплинарного комитета боснийской федерации. Клубу Вележ засчитано техническое поражение. Кроме того, запрещено проводить шесть матчей на своем стадионе.