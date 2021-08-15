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Божевільна бійка дівчат. Влаштували вуличні розбірки в клітці

Любомир Луканюк
15 серпня, 08:54
На турнірі зі змішаних єдиноборств відбулися змагання в стилі вуличних бійок – лава на лаву. Дівчата билися до нокаутів

Новий формат ММА - 3 на 3

Змішані єдиноборства у багатьох країнах вже потіснили за популярністю бокс. А все через різноманітність форматів. Як вам такий?

У октагон заходять по три дівчини з кожної команди і починається рубка. У стилі вуличних бійок. При тому, що одного супротивника можуть бити кілька людей.

Дивіться, як билися "Погані дівчатка" з "Дияволками":

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