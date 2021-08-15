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Безумная драка девушек. Устроили уличные разборки в клетке

Любомир Луканюк
15 августа, 08:54
На турнире по смешанным единоборствам прошли соревнования в стиле уличных драк – толпа на толпу. Девушки дрались до нокаутов

Новый формат ММА - 3 на 3

Смешанные единоборства во многих странах уже потеснили по популярности бокс. А все из-за разнообразия форматов. Как вам такой?

В октагон заходят по три девушки из каждой команды и начинается рубка. В стиле уличных драк. При том, что одного противника могут избивать несколько человек.

Смотрите, как дрались "Плохие девочки" против "Дьяволиц":

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