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Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
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Безударний футбол: Десна і Рух забули про ворота

Андрій Трофімов
17 вересня, 21:32
У матчі 8-го туру УПЛ обидві команди за 90 хвилин завдали лише три удари у ствір воріт. Один з них виявився результативним

Чернігів здобуває три очки / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Сьогодні в Чернігові стартував восьмий тур чемпіонату України по футболу. Десна приймала Рух.

Чернігівський клуб претендує на медалі, а львів'яни можуть замахнутися на участь в єврокубках. Загалом, мотивація повинна бути у двох. Але по факту, команди провели просто нудний матч.

Судіть самі. За весь перший тайм на дві команди – два удари. І нуль – у ворота!

Нічого суттєвого не змінилося і в другій половині гри. Але удача посміхнулася господарям поля. Але 90-й хвилині Тотовицький головою відправив м'яч у сітку. Це був всього другий удар чернігівського клубу в "рамку" воріт.

Десна – Рух – 1:0

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Гол: Тотовицький (90)

Десна: Мисак, Жук (Завійський, 73), Сафронов (Ковтун, 9), Цимбалюк, Картушов, Болбат (В. Волошин, 87), Домбровський, Арвеладзе, Тотовицький, Калитвинцев, Безбородько (Будковський, 46).

Рух: Паньків, Гагун, Білий, Мисик, Карасюк, Федорчук, Климчук, Мартинюк, Б. Бойчук (Лях, 83), Притула (Сич, 73), Борячук (Кондраков, 83).

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