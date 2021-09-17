Безударний футбол: Десна і Рух забули про ворота

Чернігів здобуває три очки / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Сьогодні в Чернігові стартував восьмий тур чемпіонату України по футболу. Десна приймала Рух.

Чернігівський клуб претендує на медалі, а львів'яни можуть замахнутися на участь в єврокубках. Загалом, мотивація повинна бути у двох. Але по факту, команди провели просто нудний матч.

Судіть самі. За весь перший тайм на дві команди – два удари. І нуль – у ворота!

Нічого суттєвого не змінилося і в другій половині гри. Але удача посміхнулася господарям поля. Але 90-й хвилині Тотовицький головою відправив м'яч у сітку. Це був всього другий удар чернігівського клубу в "рамку" воріт.

Десна – Рух – 1:0

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Гол: Тотовицький (90)

Десна: Мисак, Жук (Завійський, 73), Сафронов (Ковтун, 9), Цимбалюк, Картушов, Болбат (В. Волошин, 87), Домбровський, Арвеладзе, Тотовицький, Калитвинцев, Безбородько (Будковський, 46).

Рух: Паньків, Гагун, Білий, Мисик, Карасюк, Федорчук, Климчук, Мартинюк, Б. Бойчук (Лях, 83), Притула (Сич, 73), Борячук (Кондраков, 83).

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