Безударный футбол: Десна и Рух забыли о воротах

Чернигов добывает три очка / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Сегодня в Чернигове стартовал восьмой тур чемпионата Украины по футболу. Десна принимала Рух.

Черниговский клуб претендует на медали, а львовяне могут замахнуться на участие в еврокубках. В общем, мотивация должна быть у двоих. Но по факту, команды провели просто скучнейший матч.

Судите сами. За весь первый тайм на две команды – два удара. И ноль – в створ!

Ничего существенного не поменялось и во второй половине игры. Но удача улыбнулась хозяевам поля. Но 90-й минуте Тотовицкий головой отправил мяч в сетку. Это был всего второй удар черниговского клуба в "рамку" ворот.

Десна – Рух – 1:0

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Гол: Тотовицкий (90)

Десна: Мысак, Жук (Завийский, 73), Сафронов (Ковтун, 9), Цымбалюк, Картушов, Болбат (В.Волошин, 87), Домбровский, Арвеладзе, Тотовицкий, Калитвинцев, Безбородько (Будковский, 46).

Рух: Панькив, Гагун, Белый, Мысык, Карасюк, Федорчук, Климчук, Мартынюк, Б.Бойчук (Лях, 83), Притула (Сыч, 73), Борячук (Кондраков, 83).

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