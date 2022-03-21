Без можливості виїхати: екс-тренер збірної України перебуває у Сумах під обстрілами фашистів

Михайло Фоменко завершив роботу у збірній України після Євро-2016 / Фото: AFP

Вже майже місяць триває війна проти України. Армія Путіна бомбардує наші міста і не шкодує мирне населення. Від снарядів фашистів померло вже понад сотню дітей.

Наша влада намагається організовувати гуманітарні коридори для мешканців найгарячіших точок. Одна з них – Суми, які знаходяться за 60 км від кордону з Росією.

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У цьому місті проживає екс-тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко. Як стало відомо FanDay, 73-річний фахівець продовжує залишатися у Сумах та не евакуюється.

Зв'язок із Михайлом Івановичем є, проте ніхто із впливових людей футболу так і не запропонував йому свою допомогу у від'їзді із Сум. Сам Фоменко стверджує, що виїхати особисто він не має змоги.

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Михайло Фоменко. фото AFP

Коуч постійно змінює дислокацію між квартирою, підвалом та бомбосховищем. Зазначимо, що Фоменко разом із Динамо вигравав Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА у 1975 році, а також брав срібло Євро-1972 зі збірною СРСР.

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Як тренер Михайло Іванович запам'ятався роботою зі збірною України з 2012 по 2016 роки. Тренер виводив нашу команду на Євро-2016, де, щоправда, зазнав поразки у всіх трьох іграх.