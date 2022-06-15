14 червня 19:00
Вірменія 1
Шотландія 4
14 червня 21:45
Україна 1
Ірландія 1
14 червня 21:45
Англія 0
Угорщина 4
14 червня 21:45
Німеччина 5
Італія 2
14 червня 21:45
Польща 0
Бельгія 1
14 червня 21:45
Нідерланди 3
Уельс 2
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Без України. Визначились усі учасники ЧС-2022

Сергій Шаховець
15 червня, 00:28
Щасливим володарем останньої 32-ї путівки на Мундіаль стала збірна Коста-Ріки

Коста-Ріка здобула путівку на ЧС-2022 / Фото: Reuters

У вівторок, 14 червня, визначився останній учасник чемпіонату світу-2022 у Катарі. У міжконтинентальному матчі плей-оф зустрічалися збірна Коста-Ріки та команда Нової Зеландії.

Нагадаємо, команда Петракова у фіналі плей-оф відбору мінімально поступилася Уельсу.

Реклама

Долю матчу вирішив єдиний гол забитий у дебюті зустрічі. На 3-й хвилині битви форвард костаріканців Жоель Кемпбелл після пасу Хевісона Беннетте відправив м'яч у сітку воріт Нової Зеландії.

Островитяни теж зуміли влучити у ворота суперників, але арбітр після перегляду VAR скасував гол.

Реклама

Таким чином, Коста-Ріка вийшла на свій шостий Мундіаль. Найвищим досягненням команди є вихід до чвертьфіналу на ЧС-2014 у Бразилії.

ЧС-2022. Міжконтинентальний плей-офф.

Коста-Ріка – Нова Зеландія 1:0

Реклама

Гол: Кемпбелл, 3

Коста-Ріка: Навас – Фуллер (Мартінес, 46), Дуарте, Кальво, Ов'єдо – Техеда, Борхес – Кемпбелл, Беннетт (Руїс, 46), Торрес (Уостон, 46) – Контрерас

Нова Зеландія: Сейл – Піджанкер, Рід (Джаст, 72), Тюїлома – Какаче, Гарбетт (Уейн, 61), Льюїс (Стаменич, 80), Кірван (Пейн, 79) – Вуд, Грейв (Барбарус, 60)

На груповій стадії американська збірна зіграє у групі Е з Іспанією, Німеччиною та Японією. Чемпіонат світу у Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня.

Усі 32 учасники ЧС-2022 у Катарі

  • Європа: Англія, Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Нідерланди, Польща, Португалія, Сербія, Франція, Хорватія, Швейцарія та Уельс.
  • Південна Америка: Аргентина, Бразилія, Еквадор, Уругвай.
  • Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Туніс.
  • Азія: Іран, Катар, Саудівська Аравія, Південна Корея, Японія, Австралія.
  • Північна Америка: Канада, США, Мексика, Коста-Ріка.