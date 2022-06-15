Без України. Визначились усі учасники ЧС-2022

Коста-Ріка здобула путівку на ЧС-2022 / Фото: Reuters

У вівторок, 14 червня, визначився останній учасник чемпіонату світу-2022 у Катарі. У міжконтинентальному матчі плей-оф зустрічалися збірна Коста-Ріки та команда Нової Зеландії.

Нагадаємо, команда Петракова у фіналі плей-оф відбору мінімально поступилася Уельсу.

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Долю матчу вирішив єдиний гол забитий у дебюті зустрічі. На 3-й хвилині битви форвард костаріканців Жоель Кемпбелл після пасу Хевісона Беннетте відправив м'яч у сітку воріт Нової Зеландії.

Островитяни теж зуміли влучити у ворота суперників, але арбітр після перегляду VAR скасував гол.

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Таким чином, Коста-Ріка вийшла на свій шостий Мундіаль. Найвищим досягненням команди є вихід до чвертьфіналу на ЧС-2014 у Бразилії.

ЧС-2022. Міжконтинентальний плей-офф.

Коста-Ріка – Нова Зеландія 1:0

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Гол: Кемпбелл, 3

Коста-Ріка: Навас – Фуллер (Мартінес, 46), Дуарте, Кальво, Ов'єдо – Техеда, Борхес – Кемпбелл, Беннетт (Руїс, 46), Торрес (Уостон, 46) – Контрерас

Нова Зеландія: Сейл – Піджанкер, Рід (Джаст, 72), Тюїлома – Какаче, Гарбетт (Уейн, 61), Льюїс (Стаменич, 80), Кірван (Пейн, 79) – Вуд, Грейв (Барбарус, 60)

На груповій стадії американська збірна зіграє у групі Е з Іспанією, Німеччиною та Японією. Чемпіонат світу у Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня.

Усі 32 учасники ЧС-2022 у Катарі