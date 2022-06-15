Без Украины. Определились все участники ЧМ-2022

Коста-Рика добыла путевку на ЧМ-2022 / Фото: Reuters

Во вторник, 14 июня, определился последний участник чемпионата мира-2022 в Катаре. В межконтинентальном матче плей-офф встречались сборная Коста-Рики и команда Новой Зеландии.

Напомним, команда Петракова в финале плей-офф отбора минимально уступила Уэльсу.

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Судьбу матча решил единственный гол забитый в дебюте встречи. На 3-й минуте битвы форвард костариканцев Жоэль Кемпбелл после паса Хевисона Беннетте отправил мяч в сетку ворот Новой Зеландии.

Островитяне также сумели поразить ворота соперников, но арбитр после просмотра VAR отменил гол.

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Таким образом, Коста-Рика вышла на свой шестой Мундиаль. Самым высоким достижением команды является выход в четвертьфинал на ЧМ-2014 в Бразилии.

ЧМ-2022. Межконтинентальный плей-офф.

Коста-Рика – Новая Зеландия 1:0

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Гол: Кэмпбелл, 3

Коста-Рика: Навас – Фуллер (Мартинес, 46), Дуарте, Кальво, Овьедо – Техеда, Борхес – Кэмпбелл, Беннетт (Руис, 46), Торрес (Уостон, 46) – Контрерас

Новая Зеландия: Сэйл – Пиджанкер, Рид (Джаст, 72), Тюилома – Какаче, Гарбетт (Уэйн, 61), Льюис (Стаменич, 80), Кирван (Пэйн, 79) – Вуд, Грейв (Барбарус, 60)

На групповой стадии американская сборная сыграет в группе Е с Испанией, Германией и Японией. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Все 32 участника ЧМ-2022 в Катаре