14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Без Соломона та Трубіна. Шахтар відправився на матч проти команди Вернидуба

Сергій Шаховець
14 вересня, 17:23
Завтра донецький Шахтар зіграє матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти молдовського Шерифа

Донецький Шахтар вирушив на гру з Шерифом / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький клуб опублікував список з 24 футболістів, які вирушили на гру Ліги чемпіонів у Тирасполь.

Читайте також: Де Дзербі заінтригував заявою про склад Шахтаря на матч з Шерифом

Ми повідомляли, що через релігійні причини не зможе допомогти своїй команді Манор Соломон. Також не помічники "гірникам" травмовані воротар Анатолій Трубін і захисник Сергій Кривцов. Крім того, в списку відсутній Євген Коноплянка.

Воротарі: Шевченко, Пятов, Пузанков

Реклама

Захисники: Додо, Віта, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрік, Судаков, Педріньо

Нападники: Траоре, Сікан, Фернандо

Нагадаємо, що матч між Шахтарем і Шерифом відбудеться 15 вересня, початок о 18:45.

Реклама