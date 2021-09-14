Без Соломона и Трубина. Шахтер отправился на матч против команды Вернидуба

Донецкий Шахтер отправился на игру с Шерифом / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий клуб опубликовал список из 24 футболистов, которые отправились на игру Лиги чемпионов в Тирасполь.

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Мы сообщали, что по религиозным причинам не сможет помочь своей команде Манор Соломон. Также не помощники "горнякам" травмированные вратарь Анатолий Трубин и защитник Сергей Кривцов. Кроме того, в списке отсутствует Евгений Коноплянка.

Вратари: Шевченко, Пятов, Пузанков

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Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо

Нападающие: Траоре, Сикан, Фернандо

Напомним, что матч между Шахтером и Шерифом состоится 15 сентября, начало в 18:45.