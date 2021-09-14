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Зенит --
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Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
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Вольфсбург --
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15 сентября 22:00
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ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
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15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
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15 сентября 00:00
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Динамо --
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Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
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Минай --
18 сентября 00:00
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Колос --
18 сентября 00:00
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Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Без Соломона и Трубина. Шахтер отправился на матч против команды Вернидуба

Сергей Шаховец
14 сентября, 17:23
Завтра донецкий Шахтер сыграет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против молдовского Шерифа

Донецкий Шахтер отправился на игру с Шерифом / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий клуб опубликовал список из 24 футболистов, которые отправились на игру Лиги чемпионов в Тирасполь.

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Мы сообщали, что по религиозным причинам не сможет помочь своей команде Манор Соломон. Также не помощники "горнякам" травмированные вратарь Анатолий Трубин и защитник Сергей Кривцов. Кроме того, в списке отсутствует Евгений Коноплянка.

Вратари: Шевченко, Пятов, Пузанков

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Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо

Нападающие: Траоре, Сикан, Фернандо

Напомним, что матч между Шахтером и Шерифом состоится 15 сентября, начало в 18:45.

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