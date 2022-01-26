Тренер Кличка глянув у вічі Джошуа і все зрозумів

Тренер Кличка радить Джошуа відійти убік / Фото: Колаж: Сьогодні

Цими днями вирішується – поб'ється Ентоні Джошуа з Олександром Усиком навесні або ж за $20 млн поступиться правом бою з українцем Тайсону Ф'юрі.

Сергій Городнічов, колишній член тренерського штабу Володимира Кличка, вважає, що Джошуа слід обрати другий варіант.

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"Для Джошуа бій з Усиком – шанс повернути пояси. Але я дивлюся в його очі, на його поведінку, і навіть з його висловлювань бачу, що він психологічно не готовий до цього бою. Це моє бачення всієї цієї справи. Відразу зрозуміло, що психологічно Усик зламає його і фізично так само зламає його в рингу", – сказав на своєму YouTube-каналі Городничів.

Усик проти Джошуа / Фото: Getty Images

Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

"Звісно, найкращий варіант для Джошуа наразі – поступитися боєм з Усиком Тайсону Ф'юрі. Він нічого не втрачає – може відійти від цього поєдинку і потім ще отримати бій за звання абсолютного чемпіона", – вважає колишній тренер Володимира Кличка.

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Цікаво, що іншої думки дотримується кривдник Віталія Кличка Леннокс Льюїс, за словами якого, Джошуа має відмовитися від відступних і таки провести реванш із Усиком.

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