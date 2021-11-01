Без Селезньова і бити нема кому! Минай із одним ударом за матч розгромлений Дніпром-1

Дніпро-1 розгромив Минай / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Вже на 9-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок у матчі, а ще до перерви Артем Довбик та Олександр Пихаленок довели рахунок до розгромного.

Другий тайм виявився не таким багатим на забиті м'ячі, проте ще раз господарі поля змогли розписатися у воротах гостей – відзначився Назарій Русін, який вийшов на поле за п'ять хвилин до цього. Підсумковий рахунок матчу – 4:0.

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Дивно, що Дніпро-1 забив лише чотири м'ячі, адже за весь матч вони завдали 18 ударів, 10 із них – у ворота. Для порівняння, у Миная лише один удар за матч.

Зазначимо, що закарпатський клуб грав без свого зіркового нападника Євгена Селезньова.

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Дніпро-1 набрав 25 балів та піднявся на четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Але вже сьогодні ввечері їх може обійти Ворскла, якщо не програє Чорноморцю. Розклад та результати 13-го туру УПЛ є на нашому сайті.