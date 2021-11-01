1 листопада 17:00
Дніпро-1 4
Минай 0
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Без Селезньова і бити нема кому! Минай із одним ударом за матч розгромлений Дніпром-1

Олександр Трикіша
1 листопада, 20:12
Дніпро-1 розгромив Мінай у матчі 13-го туру чемпіонату України та як мінімум на кілька годин вийшов на четверте місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги

Дніпро-1 розгромив Минай / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Вже на 9-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок у матчі, а ще до перерви Артем Довбик та Олександр Пихаленок довели рахунок до розгромного.

Другий тайм виявився не таким багатим на забиті м'ячі, проте ще раз господарі поля змогли розписатися у воротах гостей – відзначився Назарій Русін, який вийшов на поле за п'ять хвилин до цього. Підсумковий рахунок матчу – 4:0.

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Дивно, що Дніпро-1 забив лише чотири м'ячі, адже за весь матч вони завдали 18 ударів, 10 із них – у ворота. Для порівняння, у Миная лише один удар за матч.

Зазначимо, що закарпатський клуб грав без свого зіркового нападника Євгена Селезньова.

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Дніпро-1 набрав 25 балів та піднявся на четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Але вже сьогодні ввечері їх може обійти Ворскла, якщо не програє Чорноморцю. Розклад та результати 13-го туру УПЛ є на нашому сайті.